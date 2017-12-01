Тест на ВИЧ. ОнлайнСегодня в 10:09
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Проверься.
1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом. С тестом от "Уралинформбюро" проверьте, хорошо ли вы осведомлены о современной "чуме"?
Анна ВАСИЛЬЧЕНКО
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