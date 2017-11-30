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В Екатеринбурге детсад оштрафован за теснотуСегодня в 18:55

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И антисанитарию.

В Екатеринбурге санврачи оштрафовал "эстетический" детский сад на 300 тысяч рублей. В дошкольном учреждении нашли санитарные нарушения и переполненные группы, передает "Уралинформбюро".

Как сообщает пресс-служба свердловского управления Роспотребнадзора, детский сад № 51 "с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-эстетическому развитию воспитанников" находится на улице Кунарской.

Проверка выявила множество нарушений, в числе которых отсутствие веранд на прогулочных площадках и несоблюдение комплектования групп детьми по нормативам площади (2 квадратный метра на одного ребенка).

"Нарушаются требования к составлению примерного меню, к условиям хранения пищевых продуктов; нарушаются правила мытья кухонной и столовой посуды, обработки инвентаря и оборудования, что подтверждается неудовлетворительными результатами исследованных смывов. Также в детском саду нарушаются требования к прохождению медицинских осмотров", - уточнили специалисты ведомства.

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