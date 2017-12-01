Но рассказал про зиму.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящей зимой россиян ждут значительные колебания температуры. Об этом синоптик сообщил на пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

По словам Вильфанда, период с декабря по февраль окажется неоднородным по осадкам и температурам – возможны как резкие похолодания, так и неожиданные потепления. Кроме того, количество опасных погодных явлений будет около обычных значений или даже выше.

Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплый декабрь, а также "очень теплый" март и, как следствие, раннее наступление весны. При этом главный синоптик страны отказался рассказать, какой будет новогодняя ночь. Он заявил, что первый прогноз на праздничную ночь синоптики дадут 25 декабря.

Вильфанд пояснил, что этот праздник настолько таинственен, что математические расчёты тут бессильны. "Мы с детства все привыкли, что новогодняя ночь полна таинств, волшебства, невероятных событий. Пусть это будет некая интрига для всех", - уточнил он.

Затем уже серьёзно он пояснил, что детально спрогнозировать погоду на период времени, который превышает две недели - невозможно, а практическая предсказуемость составляет 6-7 дней, передает "Уралинформбюро".