×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Главный синоптик страны скрыл прогноз на новогоднюю ночь30 ноября в 19:40

  • Текст

Но рассказал про зиму.

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что предстоящей зимой россиян ждут значительные колебания температуры. Об этом синоптик сообщил на пресс-конференции, пишет "Интерфакс".

По словам Вильфанда, период с декабря по февраль окажется неоднородным по осадкам и температурам – возможны как резкие похолодания, так и неожиданные потепления. Кроме того, количество опасных погодных явлений будет около обычных значений или даже выше.

Глава Гидрометцентра спрогнозировал теплый декабрь, а также "очень теплый" март и, как следствие, раннее наступление весны. При этом главный синоптик страны отказался рассказать, какой будет новогодняя ночь. Он заявил, что первый прогноз на праздничную ночь синоптики дадут 25 декабря.

Вильфанд пояснил, что этот праздник настолько таинственен, что математические расчёты тут бессильны. "Мы с детства все привыкли, что новогодняя ночь полна таинств, волшебства, невероятных событий. Пусть это будет некая интрига для всех", - уточнил он.

Затем уже серьёзно он пояснил, что детально спрогнозировать погоду на период времени, который превышает две недели - невозможно, а практическая предсказуемость составляет 6-7 дней, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

За водой с мачете: что спасет Екатеринбург от засухи?

ЭКСПО и небеса – уверены общественники.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×