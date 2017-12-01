В Перми открыли новый терминал аэропорта30 ноября в 20:00
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Со старым названием.
В Перми 30 ноября открыли новый терминал аэропорта, который начали строить еще в 2015 году. Примечательно, что новое здание будет носить старое название воздушной гавани - "Большое Савино". Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе правительства Прикамья.
Как сообщалось ранее, название для аэровокзала выбирали жители региона при помощи голосования.
Площадь нового здания пермского аэропорта - 29 тысяч квадратных метров. В год воздушная гавань будет обслуживать больше 2 миллионов человек.
Открывшийся терминал до мая 2018 года будет работать только на внутрироссийские рейсы. Международные вылеты и прилеты будут организованы в старом терминале.
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