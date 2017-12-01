За отсутствие знака "Ш".

С 1 декабря инспекторы ДПС начнут штрафовать на 500 рублей российских автомобилистов, предпочитающих шипованную резину зимой, за отсутствие наклейки "Ш".

Изменения в статью "Невыполнение условий по обеспечению безопасности дорожного движение" были внесены в апреле 2017 года, напоминает "Уралинформбюро". Ужесточение правил вызвало ажиотаж - наклейка "Ш" быстро исчезла с прилавков. Однако, как оказалось, дорожные полицейские планировали ловить нарушителей только зимой. Летом наказание ждет тех, кто продолжает ездить на зимней резине - им могут запретить использование транспортного средства.

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