Первые зимние выходные Средний Урал встретит снегопадомСегодня в 08:54
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Местами.
Погода в предстоящие выходные в Свердловской области существенно не изменится.
Согласно данным Уралгидрометцентра, днем 2 декабря столбик термометра на территории региона опустится до минус 8 градусов, ночью – до минус 13. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает "Уралинформбюро".
3 декабря слегка потеплеет – до минус 7 градусов днем и минус 9 – ночью. В области пройдет снег, местами - мокрый снег.
Стоит добавить, что до 20:00 3 декабря на территории Среднего Урала действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.
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