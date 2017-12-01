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Погода в предстоящие выходные в Свердловской области существенно не изменится.

Согласно данным Уралгидрометцентра, днем 2 декабря столбик термометра на территории региона опустится до минус 8 градусов, ночью – до минус 13. Ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, передает "Уралинформбюро".

3 декабря слегка потеплеет – до минус 7 градусов днем и минус 9 – ночью. В области пройдет снег, местами - мокрый снег.

Стоит добавить, что до 20:00 3 декабря на территории Среднего Урала действует предупреждение о неблагоприятных метеорологических условиях первой степени опасности.

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