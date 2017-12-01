Маленькие магнитогорцы учатся ходить конемСегодня в 09:55
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И другим премудростям шахмат.
С начала учебного года в школах и детских садах Магнитогорска ввели новую дисциплину - шахматы. Педагоги делают большую ставку на интеллектуальную игру - она не только развивает логическое мышление и формирует положительные черты характера.
Генеральным спонсором проекта, поддерживаемого министром образования и науки РФ Ольгой Васильевой, стало ПАО "ММК", сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы Общества.
"На основе соглашения, подписанного между администрацией города и ПАО "ММК" составлен трёхгодичный график включения в проект образовательных учреждений, - рассказала начальник управления образования Наталья Сафонова. - Уже работают по программе 45 детских садов и 20 школ".
ММК помог купить шахматные доски, фигуры и демонстрационные материалы, а труд педагогов оплачивается из областного бюджета. В детских садах игру включили в основную образовательную программу, в школах - во внеурочную деятельность.
Насколько хорошо маленькие горожане осваивают интеллектуальную дисциплину, покажет психолого-педагогическое тестирование. Весной юных шахматистов ждут первые соревнования.
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