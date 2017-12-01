И освоили множество профессий.

Необычный подарок сделал своим подопечным магнитогорский благотворительный фонд "Металлург". Более 30 семей, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья, посетили "Талантику" - стилизованное под настоящий город игровое пространство.

Там есть свой банк, служба занятости, больница, пожарная часть, школа искусств.Также представлены профессии творческой, технической, спортивной направленности и сферы услуг. С большинством из них детей познакомили во время экскурсии.

Затем всем выдали паспорта, где отмечались освоенные детьми профессии. Кто-то на время стал полицейским и разыскивал "преступников", кто-то отправился в поход, сначала научившись собирать снаряжение, ставить палатку и разжигать костер. Юные пекари самостоятельно испекли печенье и вместе с родителями продегустировали его. Нашлись желающие примерить роли сотрудников салона красоты, почты, МЧС, ЖКХ, фермы, радиостанции... Каждый получил возможность раскрыть природные способности и таланты.

Дети с ограниченными возможностями, не принимавших участие в мероприятии, получили сладкие подарки и билеты в кино.

Как сообщили "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК", сегодня на учете в благотворительном фонде "Металлург" (крупнейший благотворитель – Магнитогорский металлургический комбинат) состоят 252 ребенка с ограниченными возможностями здоровья. За десять месяцев 2017 года на их поддержку (лечение, подарки, загородный отдых, походы в кинотеатр) фондом было затрачено почти 2,5 миллиона рублей.