ГК "Орион": российских телезрителей раздражает рекламаСегодня в 09:23
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Большинство прерывает просмотр в это время.
Аналитический центр "Орион Коннект" провел опрос среди 2000 домохозяйств по всей стране. Предметом исследования стали особенности телесмотрения и потребительские предпочтения абонентов: наиболее популярные телеканалы; отношение к телерекламе; количество и качество используемых телевизоров.
Исследование проводилось методом телефонного интервью, респондентами стали абоненты спутникового телевидения "Телекарта", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе ГК "Орион".
Опрос показал, что в целом у абонентов "Телекарты", независимо от пола и возраста, наиболее востребованы телеканалы первого и второго мультиплексов. Однако, чем старше телезрители, тем больше они выражают предпочтение контенту мультиплексовых каналов. Более 80% абонентов старше 55 лет демонстрируют к нему интерес.
Лидером по телесмотрению каналов, не входящих в мультиплексы, является возрастная группа от 35 до 55 лет, почти 53% мужчин и 44% женщин в данной группе отдают таковым предпочтение.
На вопрос о любимом телеканале, 39% опрошенных назвали каналы первого и второго мультиплексов. В то же время 31% в качестве самых любимых отметил телеканалы из базовых пакетов спутникового телевидения "Телекарта". Наибольшее число голосов набрал научно-популярный канал Discovery Channel. 11% опрошенных предпочитают контент премиальных дополнительных пакетов "Телекарты". Лидером зрительских предпочтений стал канал "Русский роман" из пакета "Мировое кино", основу вещания которого составляет золотая коллекция отечественных двух-четырех серийных фильмов-мелодрам.
Любимые каналы
В группе первого и второго мультиплексов, самыми популярными оказались: "Первый" (12%), "Россия" (11%), НТВ (9%), "Звезда" (8%). Далее в порядке убывания в рейтинге предпочтений следуют ТНТ, "Домашний", "Матч ТВ" и СТС. В тор-3 наиболее популярных "необязательных" телеканалов "Телекарты" вошли Discovery Channel и "Русский роман", разделив первое место, следом расположился канал "Русский детектив", далее с небольшим отставанием – канал Animal planet.
Отношение к телерекламе
Продолжая тренды предыдущих лет, подавляющее большинство телезрителей негативно относится к телевизионной рекламе. 23% отмечают, что рекламные ролики вызывают раздражение, 40% во время демонстрации рекламы прерывают просмотр. Только 24% опрошенных развлекают красивые, нестандартные ролики. При этом 13% абонентов отметили, что реклама помогает получать им новую информацию. За последние три месяца эта информация касалась косметики, телефонных и телевизионных гаджетов, лекарственных средств.
Интернет и телевизор
По данным аналитиков, у 40% респондентов есть второй/третий телевизор в семье. Больше половины (54%) имеет современный телевизор. Порядка 30% из них приходится на HD/UHD, а 25% на Smart. Закономерно, что при этом почти 70% респондентов, имеющих дома Smart телевизор, пользуются интернетом постоянно – раз в день или более. В целом больше половины опрошенных абонентов "Телекарты" пользуется интернетом чаще, чем несколько раз в неделю, остальные 46% реже одного раза в месяц, в том числе – не пользуются совсем.
Заместитель Генерального директора ГК "Орион" Мария Жилина прокомментировала результаты исследования: "Абоненты "Ориона" достаточно равномерно распределены по всей стране, поэтому потребительские тренды, характерные для россиян в целом, отражаются и на нашей базе. По-прежнему предпочтение отдается федеральным каналам, доля их зрителей не снижается. Сохраняется широкий отклик на высококачественный зарубежный контент, присущий телеканалам Discovery. В то же время, все большей популярностью пользуются российские сериалы. Мы также наблюдаем повышение интереса зрительской аудитории к нелинейному телесмотрению, что обусловлено проникновением интернета и ростом продаж плазменных телевизоров с большой диагональю и функцией подключения к сети".
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