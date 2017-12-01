Слесарю-спасателю "Екатеринбурггаза" вручили медальСегодня в 10:22
- Текст
"За отвагу на пожаре".
Андрей Ярков стал лауреатом регионального этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Торжественная церемония награждения состоялась 30 ноября 2017 года в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.
Слесарю-спасателю Центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Екатеринбурггаз" Андрею Яркову вручили медаль МЧС России "За отвагу на пожаре" и диплом в номинации "За содружество во имя спасения" - за проявленный героизм и мужество при спасении ребенка при пожаре 28 февраля 2017 года.
В тот день 6-летний мальчик находился дома один, дверь была закрыта, когда в доме по улице Куйбышева случился пожар. Андрей Ярков в составе аварийно-спасательной бригады "Екатеринбурггаза" выехал на место. Возгорание из-за неосторожного обращения с огнем случилось в квартире на 2 этаже. Когда аварийная бригада газовой службы прибыла на место, обнаружила сильное задымление в подъезде. Ситуация осложнялась тем, что подъехать к подъезду ни аварийная машина газовой службы, ни пожарная машина не могли – проезд был загорожен. Слесари-спасатели "Екатеринбурггаза" смогли установить заглушку в кран на разводке, выбежали из подъезда и увидели, что в окно на 3 этаже стучит ребенок и просит о помощи. Андрей Ярков бросился его спасать из дымовой ловушки.
"Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хорошо, что все закончилось благополучно", - рассказал Андрей Ярков после происшествия.
Андрей работает в "Екатеринбурггазе" почти 10 лет, женат и воспитывает 2 дочерей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.
По распоряжению генерального директора АО "Екатеринбурггаз" Валерия Боровикова слесарь-спасатель Андрей Ярков за спасение ребенка при пожаре был поощрен денежной премией.
Стоит отметить, что лауреатами областного этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в 2017 году стали более 80 уральцев.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:58
В Оше отец забил шестиклассника до смерти
Подозревают следователи.Сегодня в 14:57
Современные препараты от ВИЧ не пускают в Россию
Из-за дороговизны.Сегодня в 14:54
Власти Екатеринбурга готовы потратить 32,5 миллиона на бездомных собак
В 2018 году.Сегодня в 14:44
Спикер думы Нефтеюганска выслушал проблемы горожан
Помочь обещал всем.Сегодня в 14:34
Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
И рост аварийности.Сегодня в 14:25
Прокуратура Екатеринбурга проверит "бордюрные закупки" мэрии
По наводке Беззуба.Сегодня в 14:15
Екатеринбуржец попался на торговле корочками ФСБ и МВД
И других силовых ведомств.Сегодня в 14:13
Суд разрешил белорускам называть бывших мужей словом из трех букв
"Человеком, морально опустившимся".Сегодня в 14:02
В Грузии легализовали марихуану как развлечение
Решение принял суд.Сегодня в 13:56
Тюменке грозит 5 лет колонии за заражение ВИЧ односельчанина
Уголовное дело ушло в суд.Сегодня в 13:29
Принявшего православие иранца не отправят из Екатеринбурга на казнь
Решил областной суд.Сегодня в 13:28
Экс-чиновник "челябинской Рублевки" сел на 6 лет
За подкуп и растрату.Сегодня в 13:26
Свердловским ветеранам обновят комнату для рентгена
На Широкой Речке.Сегодня в 13:15
В Челябинске за двойное убийство будут судить свердловчан
Они зарезали пенсионерку и ее сына.Сегодня в 13:07
Юный тагильчанин воткнул шприц в девочку - родители заплатят штраф
40 тысяч рублей.
Ещё в сюжете «Всегда есть место подвигу»
Главные новости
- Сегодня в 14:34Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
- Сегодня в 13:04В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
- Сегодня в 10:20Между районами Екатеринбурга поделили 3 миллиарда рублей
- Сегодня в 10:09Тест на ВИЧ. Онлайн
- Сегодня в 09:53В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"
Аналитика
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.