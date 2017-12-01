"За отвагу на пожаре".

Андрей Ярков стал лауреатом регионального этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества". Торжественная церемония награждения состоялась 30 ноября 2017 года в Главном управлении МЧС России по Свердловской области.

Слесарю-спасателю Центрального аварийно-диспетчерского управления АО "Екатеринбурггаз" Андрею Яркову вручили медаль МЧС России "За отвагу на пожаре" и диплом в номинации "За содружество во имя спасения" - за проявленный героизм и мужество при спасении ребенка при пожаре 28 февраля 2017 года.

В тот день 6-летний мальчик находился дома один, дверь была закрыта, когда в доме по улице Куйбышева случился пожар. Андрей Ярков в составе аварийно-спасательной бригады "Екатеринбурггаза" выехал на место. Возгорание из-за неосторожного обращения с огнем случилось в квартире на 2 этаже. Когда аварийная бригада газовой службы прибыла на место, обнаружила сильное задымление в подъезде. Ситуация осложнялась тем, что подъехать к подъезду ни аварийная машина газовой службы, ни пожарная машина не могли – проезд был загорожен. Слесари-спасатели "Екатеринбурггаза" смогли установить заглушку в кран на разводке, выбежали из подъезда и увидели, что в окно на 3 этаже стучит ребенок и просит о помощи. Андрей Ярков бросился его спасать из дымовой ловушки.

"Было очень сильное задымление, работали почти вслепую. Мальчишка испугался, конечно, но держался молодцом. Не считаю, что я сделал что-то выдающееся, так поступил бы каждый. Хочу только обратиться к жителям Екатеринбурга – не закрывайте проезды во дворы автомобилям экстренных служб. Мальчик стучал в окно, выходящее во двор, а пожарная машина туда проехать не смогла. Хорошо, что все закончилось благополучно", - рассказал Андрей Ярков после происшествия.

Андрей работает в "Екатеринбурггазе" почти 10 лет, женат и воспитывает 2 дочерей, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе предприятия.

По распоряжению генерального директора АО "Екатеринбурггаз" Валерия Боровикова слесарь-спасатель Андрей Ярков за спасение ребенка при пожаре был поощрен денежной премией.

Стоит отметить, что лауреатами областного этапа Всероссийского фестиваля "Созвездие мужества" в 2017 году стали более 80 уральцев.