Транспорт запустят через 3 года.

Российская частная компания разработала проект самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Ему не потребуются специально подготовленные площадки, пишут "Известия". Транспорт будет двигаться на электроприводе. Машина сможет поднимать в воздух груз или людей общим весом до 400 килограммов.

Четырехместная машина VTOL сможет летать на расстояния до 100 километров. Через три года машину предоставят для испытаний, еще два года уйдет на сертификацию, сообщили в компании Napoleon Aero. Предполагаемая стоимость эксплуатации электросамолета в 2,5 раза ниже, чем вертолета.

По оценкам экспертов, этот транспорт будет востребован в ближайшие 20-30 лет. В первую очередь, его будут использовать для частных полетов и такси. Таким образом, электросамолеты смогут взять на себя часть автомобильного транспорта и разгрузить дороги, передает "Уралинформбюро".