×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Автомобили заменят вертикально взлетающие электросамолетыСегодня в 10:37

  • Текст

Транспорт запустят через 3 года.

Российская частная компания разработала проект самолета с вертикальным взлетом и посадкой. Ему не потребуются специально подготовленные площадки, пишут "Известия". Транспорт будет двигаться на электроприводе. Машина сможет поднимать в воздух груз или людей общим весом до 400 килограммов.

Четырехместная машина VTOL сможет летать на расстояния до 100 километров. Через три года машину предоставят для испытаний, еще два года уйдет на сертификацию, сообщили в компании Napoleon Aero. Предполагаемая стоимость эксплуатации электросамолета в 2,5 раза ниже, чем вертолета.

По оценкам экспертов, этот транспорт будет востребован в ближайшие 20-30 лет. В первую очередь, его будут использовать для частных полетов и такси. Таким образом, электросамолеты смогут взять на себя часть автомобильного транспорта и разгрузить дороги, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Окна с видом на парк

Окна с видом на парк

И новое качество жизни.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×