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Бесснежная зима на Среднем Урале не оставила медведей без снаСегодня в 11:28

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В отличие от несытного лета.

Начало зимы на Среднем Урале выдалось бесснежным. По данным на 1 декабря 2017 года, снега выпало меньше нормы сантиметров на десять. Уральцы задаются вопросом – повлияло ли это на режим медведей?

Как рассказал "Уралинформбюро" заведующий лаборатории экологии охотничьих животных Института экологии растений и животных УрО РАН Николай Корытин, косолапые должны были залечь в берлоги независимо от того, сколько выпало снега.

"От мороза и снега это не сильно зависит – медведи не в снегу делают берлоги. Скорее всего, залегли - пора уже", - пояснил собеседник агентства.

Он добавил, что традиционно мишки впадают в спячку в середине ноября, когда устанавливается минусовая температура: "В зоопарке залегли уже. Поскольку "домашние" и дикие медведи живут в одном ритме, то и в берлоги они ложатся примерно в одно и то же время. Правда, если у диких зверей летом была бескормица, и они набрали недостаточное количество жировых запасов, тогда могут не залечь вовремя", - рассказал Николай Корытин.

Стоит напомнить, что минувшим летом медведям было голодно в уральских лесах. Из-за нехватки ягод и орехов косолапые близко подходили к населенным пунктам – их неоднократно видели на покосах и садовых участках.

Отметим также, что в екатеринбургском зоопарке медведи впали в спячку в 20-х числах ноября. Позже всех уснули гималайские медведи Гай и Сойка. Год назад косолапые легли спать в первых числах ноября, а в этом году в связи с теплым ноябрем на две недели позже.

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