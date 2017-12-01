Без специальной лицензии.

В России вступило в силу постановление правительства РФ о лицензировании медицинских учреждений, проводящих аборты.

Теперь для проведения данных операций больницам и центрам нужно получить специальную лицензию. Ранее искусственно прерывать беременность могли клиники, имеющие разрешение по направлению "акушерство и гинекология".

Документ был подписан год назад, но вступил в силу с 1 декабря 2017 года. Правительство решило дать медучреждениям время на получение разрешения, передает "Уралинформбюро".