РМК предложит коркинцам 1700 вакансийСегодня в 12:02
- Текст
Успевайте найти свою!
2 декабря 2017 года в Коркино пройдет масштабная Ярмарка вакансий. Ее организаторами выступили городская администрация, служба занятости Коркинского района и Русская медная компания.
С 11.00 до 16.00 в ДК "Горняк" будет работать сразу несколько площадок, на которых предприятия Группы РМК и ее подрядных организаций представят свыше 1 700 вакансий. Среди прочих можно ознакомиться с предложениями Томинского горно-обогатительного комбината и предприятия "Промрекультивация", сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе холдинга.
Найти себе дело по душе получится у представителей рабочих профессий, ИТР, экономисты, менеджеры и другие специалисты. На Ярмарке вакансий жители Коркинского района смогут узнать об условиях труда, заполнить анкеты соискателей, пройти предварительные собеседования с представителями компаний-работодателей.
"Ярмарки таких масштабов для нас редкость. Мы их проводим только в связи с массовым набором людей при строительстве или вводе в эксплуатацию новых производств. В целом наш коллектив достаточно стабилен. Потому что сотрудники дорожат своими рабочими местами, а компании важно выстраивать с людьми долгосрочные партнерские отношения. Приглашаем жителей Коркинского района воспользоваться редкой возможностью присоединиться к команде профессионалов РМК", - отметила вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова.
По данным службы занятости Коркинского района, с начала 2017 года к ним обратились около 2 000 жителей муниципального образования. Половину из них трудоустроили. Сейчас на учете в центре состоят 630 человек. Регистрируемый уровень безработицы составляет 2,3%. В общей сложности на предприятиях Коркинского района официально трудоустроены более 8 000 человек из 26 000 работоспособных граждан. До 6 000 коркинцев ежедневно ездят на работу в соседние муниципалитеты.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:58
В Оше отец забил шестиклассника до смерти
Подозревают следователи.Сегодня в 14:57
Современные препараты от ВИЧ не пускают в Россию
Из-за дороговизны.Сегодня в 14:54
Власти Екатеринбурга готовы потратить 32,5 миллиона на бездомных собак
В 2018 году.Сегодня в 14:44
Спикер думы Нефтеюганска выслушал проблемы горожан
Помочь обещал всем.Сегодня в 14:34
Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
И рост аварийности.Сегодня в 14:25
Прокуратура Екатеринбурга проверит "бордюрные закупки" мэрии
По наводке Беззуба.Сегодня в 14:15
Екатеринбуржец попался на торговле корочками ФСБ и МВД
И других силовых ведомств.Сегодня в 14:13
Суд разрешил белорускам называть бывших мужей словом из трех букв
"Человеком, морально опустившимся".Сегодня в 14:02
В Грузии легализовали марихуану как развлечение
Решение принял суд.Сегодня в 13:56
Тюменке грозит 5 лет колонии за заражение ВИЧ односельчанина
Уголовное дело ушло в суд.Сегодня в 13:29
Принявшего православие иранца не отправят из Екатеринбурга на казнь
Решил областной суд.Сегодня в 13:28
Экс-чиновник "челябинской Рублевки" сел на 6 лет
За подкуп и растрату.Сегодня в 13:26
Свердловским ветеранам обновят комнату для рентгена
На Широкой Речке.Сегодня в 13:15
В Челябинске за двойное убийство будут судить свердловчан
Они зарезали пенсионерку и ее сына.Сегодня в 13:07
Юный тагильчанин воткнул шприц в девочку - родители заплатят штраф
40 тысяч рублей.
Главные новости
- Сегодня в 14:34Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
- Сегодня в 13:04В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
- Сегодня в 10:20Между районами Екатеринбурга поделили 3 миллиарда рублей
- Сегодня в 10:09Тест на ВИЧ. Онлайн
- Сегодня в 09:53В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"
Аналитика
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.