На Широкой Речке.

Свердловский областной госпиталь ветеранов войн на Широкой Речке готовится к капитальному ремонту. Согласно аукционной документации, там будет обновлено помещения приемного покоя для размещения в нем рентгеновского оборудования.

Аукцион завершился 27 ноября, сообщает "Уралинформбюро". Его победителем стала компания "Уралстальмонтаж". В срок до 20 декабря подрядчику предстоит оштукатурить стены и потолок помещения рентгенозащитным раствором, залить таким же раствором полы и покрыть их керамогранитной плиткой.

Кроме того, в обязанности подрядчика входит прокладка трубопроводов канализации и водоснабжения, а также установка светодиодных светильников в подвесных потолках. Общая стоимость работ составит 3,5 миллиона рублей. Стоит добавить, что капремонт будет произведен в рамках реализации одной из областных целевых программ по поддержке старшего поколения.