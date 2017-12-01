Спикер думы Нефтеюганска выслушал проблемы горожанСегодня в 14:44
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Помочь обещал всем.
30 ноября 2017 года глава думы Нефтеюганска Николай Цыбулько поговорил с горожанами "с глазу на глаз". В общественной приемной "Единой России" в городской библиотеке было задано много вопросов, и по всем спикер муниципального парламента обещал дать ответы.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе администрации муниципалитета, больше всего нефтеюганцев волнуют проблемы жилищно-коммунального хозяйства и квартирный вопрос. Так, одна из посетительниц рассказала, что когда у нее подошла очередь на получение жилья, вместо квартиры равной площади ей предложили новую в отдаленном 17 микрорайоне почти в 1,5 раза больше. За "лишние" квадратные метры горожанке следовало доплатить застройщику 1 миллион рублей.
Однако посетительница не хочет въезжать в огромную квартиру и платить за нее кредит. Она согласна на жилье меньшей площади, но поближе к своему старому дому. Кроме того, женщину волнует вопрос начисления коммунальной платы за "квадраты" в уже отселенном здании.
Побеседовав с визитершей, Н.Цыбулько выяснил, что все проблемы возникли из-за недостаточной информированности женщины о программе переселения, и пообещал помочь.
Татьяна Ольгина рассказала главе гордумы про проблемы в работе с УК "ЖЭУ-4". "Я не могу выяснить нужную мне информацию у бухгалтера ЖЭУ-4. Постоянно висит объявление, что она или в отпуске, или на больничном. Нас отправляют из восьмого в девятый микрорайон, где условий для общения с посетителями нет", - отметила она.
Н.Цыбулько пообещал разобраться и в этом - с привлечением руководства ЖЭУ-4 и бухгалтера.
Работа УК "ЖЭУ-4" давно вызывает вопросы у городской думы. Компания оказывает населению услуги низкого качества и накопила многомиллионные долги перед поставщиками ресурсов. Осенью парламентарии обратилась в прокуратуру, МВД и жилнадзор с просьбой проверить деятельность ЖЭУ-4.
Стоит отметить, что неделя встреч местных парламентариев с избирателями стартовала в Нефтеюганске 27 ноября.
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