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В Грузии легализовали марихуану как развлечениеСегодня в 14:02

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Решение принял суд.

В Грузии легализовали употребление марихуаны и конопли. Такое решение принял Конституционный суд страны по иску оппозиционной партии "Гирчи", передает "Уралинформбюро".

В постановлении суда сказано, что истец просил признать неконституционной формулировку статьи 273 УК Грузии. В частности, оппозиционеры заявили, что человек имеет право самостоятельно выбирать "форму разгрузки и отдыха", а значит употреблять марихуану с целью развлечения, пишет ТАСС.

Парламент Грузии, по мнению суда, не предоставил доказательств того, что употребление марихуаны ведет к преступлениям или нарушению общественного порядка. Кроме того, суд учел отсутствие научных исследований о том, что каннабис вызывает потребность в других наркотиках.

Стоит отметить, что ранее за употребление этого вещества в Грузии наказывали штрафами или часами общественно полезных работ.

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