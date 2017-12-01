"Человеком, морально опустившимся".

Суд в Минске освободил от ответственности женщину, которая в пылу ссоры назвала экс-супруга "чмом". Мужчина хотел привлечь бывшую жену к ответственности за прилюдное унижение чести и достоинства, пишут "Минск-Новости".

Во время заседания подсудимая пояснила, что столь эмоциональный эпитет истец заслужил после того, как забрал из квартиры ноутбук. Чтобы вернуть вещь, женщина обратилась в милицию. Туда же вызвали и похитителя, который заявил, что вернет технику только после предъявления документов на нее. Их девушка хранила на работе. Покидая опорный пункт, она в сердцах крикнула: "Ну ты и чмо!".

"Безусловно, "чмо" — жаргонное слово, но это аббревиатура, которая расшифровывается как "человек, морально опустившийся". Бывший супруг в тот вечер совершил крайне низкий поступок, похитив ноутбук, и поэтому полностью подходит под это описание", — уточнила во время суда ответчица.

Стоит отметить, что российские суды не столь лояльны. Год назад рэпер Баста (Василий Вакуленко) заплатил 50 тысяч рублей Децлу (Кирилл Толмацкий) за то, что назвал его в соцсетях "лохматым чмом", напоминает "Уралинформбюро".