Прокуратура Екатеринбурга проверит "бордюрные закупки" мэрииСегодня в 14:25
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По наводке Беззуба.
Прокуратура Екатеринбурга заинтересовалась городскими бордюрами. Об этом сообщил на своей странице в соцсети Facebook общественный активист, член Общественной палаты Екатеринбурга Алексей Беззуб.
Ранее Беззуб в одном из своих постов обвинил мэрию Екатеринбурга в том, что при ремонте улиц она закупает бордюры в четыре раза дороже рыночной цены. По его словам, цена разных видов бордюрного камня на рынке составляет от 900 до 1 400 рублей за погонный метр, в том время как администрация города закупает его за 4 788 рублей с НДС.
По мнению общественника, горбюджету таким образом нанесен ущерб порядка четырех миллионов рублей. Однако в мэрии ему ответили, что расчет стоимости бортового камня, закупаемого для ремонта улиц, делается не по текущим, а по базовым ценам. При этом рассматривается весь комплекс работ и применяемых материалов в целом по объекту, а смета дорожного ремонта прошла ценовую экспертизу.
1 декабря Алексей Беззуб опубликовал на своей страничке скан письма, полученного им на днях из прокуратуры города Екатеринбурга. Как следует из текста письма, органы юстиции рассмотрели информацию, изложенную в ряде СМИ, и просят Беззуба явиться к прокурору для ее уточнения.
Стоит напомнить, что в отношении самого Алексея Беззуба недавно было возбуждено уголовное дело. Ему инкриминируется халатность во время его работы в должности квартального Орджоникидзевского района.
Как ранее сообщало "Уралинформбюро", в августе 2016 года во дворе дома на Индустрии на 4-летнего мальчика рухнули хоккейные ворота. Ребенок получил разрыв тканей поджелудочной железы.
Как полагает следствие, виновником случившегося является Беззуб, который в то время возглавлял МКУ "Служба заказчика Орджоникидзевского района Екатеринбурга". Он не организовал контроль за безопасной эксплуатацией хоккейного корта.
Первое судебное заседание по этому делу состоялось 30 октября 2017 года. В случае, если суд признает общественника виновным, ему грозит до 5 лет колонии.
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