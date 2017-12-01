И экологии Свердловской области.

Управление Росприроднадзора по УрФО подсчитывает ущерб, нанесенный Первоуральским новотрубным заводом (входит в Группу ЧТПЗ) экологии Среднего Урала. Надзорное ведомство выявило на предприятии ряд нарушений природоохранного законодательства. Об этом "Уралинформбюро" рассказала глава свердловского исполкома ОНФ Жанна Рябцева.



По ее словам, расчет может затянуться до следующего года, специалисты Росприроднадзора прикинут экологический ущерб, нанесенный, в том числе, рекам Чусовая и Пахотка, и скажут "насколько это критично и сколько это в рублях".



"Я вчера созванивалась с сотрудниками Росприроднадзора, вместе с которыми выезжала с проверками на завод. Они пояснили, что расчет ущерба – процедура не быстрая, там применяются различные коэффициенты, понятые только специалистам", - пояснила Рябцева.



Она отметила, что на сегодня никаких штрафов заводу, принадлежащему Андрею Комарову и Александру Федорову, не выписано, потому что итоги проверки еще не подведены. "Фронтовики" ждут от Росприроднадзора итогового протокола.

Тем временем результаты проверки ведомство направило для ознакомления на завод, где с выводами инспекции не согласились и готовят официальный ответ.



После того, как предприятие озвучит Росприроднадзору свою позицию, все документы будут переданы из Екатеринбурга в Москву – в Центральную ревизионную комиссии ОНФ.



Стоит отметить, что в октябре 2017 года Росприроднадзор по УрФО и региональное отделение "фронтовиков" проверили Первоуральский новотрубный завод. Основанием для инспекции стали письма (имеются в распоряжении редакции) депутата Государственной думы, координатора экологических проектов ОНФ Владимира Гутенева, направленные 14 августа 2017 года генеральному прокурору РФ Юрию Чайке и в федеральное надзорное экологическое ведомство.



Гутенев заявил о наличии у Центра общественного мониторинга ОНФ подозрений в "фиктивной работе очистных сооружений" завода. Об этом ему сообщил один из первоуральских общественников.

Как утверждают местные СМИ, среди нарушений, выявленных проверяющими, – складирование на территории без соответствующих разрешений промышленных отходов. Кроме того, ПНТЗ не проводило мероприятий по рекультивации нейтрализованных стоков выведенного из эксплуатации шламонакопителя, фактически допустив хранение 4 тонн отходов в водоохранной зоне рек Чусовой и Большой Шайтанки.

Во время октябрьской проверки, куда не допустили представителей муниципальной думы и Общественной палаты, на завод, по словам источников "Уралинформбюро", приезжал Комаров, видимо, обеспокоенный происходящим.

Стоит отметить, что у претензий жителей Первоуральска к собственникам ПНТЗ Комарову и Федорову имеют многолетние корни. Полоса отчуждения общественности и промышленников разрослась после введения в строй электросталеплавильного комплекса "Железный озон 32". Этот объект "белой металлургии" существенно увеличил объем стоков и шлаковых отвалов ПНТЗ.

За экологической ситуацией в Первоуральске внимательно следит Владимир Терехов. В ОНФ предполагают, что он обратился к Гетеневу с просьбой провести на ПНТЗ проверку очистных сооружений.

"Я им объяснил, что занимаюсь темой фиктивной работы очистных сооружений НТЗ. Это мое предположение. Представители ОНФ попросили от меня обращение с обоснованием моих подозрений. Я им его написал. Народный фронт провел свою работу в этом направлении. Депутату Гутеневу, я думаю, ушел пакет серьезных документов. На голом месте такие запросы в государственные ведомства не рождаются. Нельзя начать проверку предприятия, основываясь только на моих предположениях", - цитирует Терехова Шайтанка.ру.

По его словам, предположение о фиктивной работе очистных сооружений Первоуральского новотрубного завода у него появились больше года назад.

"НТЗ использует в сутки 22 тысячи кубических метров воды. Это равно по объему Шарташскому озеру. А по отчетам сбрасывает вполовину меньше очищенной воды. Куда уходит вторая половина? Если она испаряется, то у нас были бы субтропики. А если уходит в землю, то попадает в великую русскую реку Чусовую. Чусовая впадает в Каму, Кама в Волгу, Волга в Каспийское море, а это уже ущерб мировой экологии. Но это пока только предположение. Полагаю, что независимая проверка расставит все точки", - пояснил изданию общественник.

По данным инсайдеров агентства, скорее всего, ситуация с проверкой "фронтовиками" ПНТЗ дойдет до суда, где предприятие будет оспаривать многомилионные штрафы.

"Уралинформбюро" продолжит следить за ситуации вокруг ПНТЗ.