В 2018 году.

Екатеринбургская мэрия объявила конкурс на организацию отлова и содержания бродячих животных. Согласно сайту госзакупок, начальная цена контракта составляет 32,5 миллиона рублей. Подрядчика выберут 26 декабря, передает "Уралинформбюро".

По условиям конкурса, исполнитель должен будет отлавливать бродячих собак с момента подписания договора и до конца 2018 года. В частности, за 32,5 миллиона рублей планируется поймать и перевезти 4,6 тысячи животных, содержать 4 050 псов 10 дней на карантине. Также на бюджетные деньги 450 хвостатых привьют, чипируют и на месяц оставят в пунктах временного содержания. Остальных усыпят.

В стоимость контракта заложена годовая аренда, содержание пунктов кратковременного содержания и оборудование помещений.

Стоит отметить, что за счет города отловят "социально опасных безнадзорных собак, агрессивных, с признаками заболеваний и подозрением на бешенство". Караулить животных будут в границах детсадов, школ, парков, скверов, рынков и у дорог.