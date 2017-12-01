Современные препараты от ВИЧ не пускают в РоссиюСегодня в 14:57
- Текст
Из-за дороговизны.
Инновационные препараты от ВИЧ не попадают на российский рынок из-за политики фармкомпаний. Об этом сообщил "Уралинформбюро" активист общественного движения "Пациентский контроль" Александр Чебин.
"Фармацевтические компании не дают выход некоторым препаратам из-за дороговизны. Из-за высокой же цены российская ФАС не пропускает их в список жизненно необходимых препаратов. А эти препараты можно принимать по 1-2 таблетки в день. Их принимают за рубежом. У нас же многим приходиться пить от 4 до 10 таблеток ежедневно", – рассказал эксперт.
Те же препараты, что сегодня применяются в России и находятся в первой линии назначаемых препаратов, например, "Эфавиренз" и "Калетра", в европейских рекомендациях выведены в резервную линию.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 14:57
Современные препараты от ВИЧ не пускают в Россию
Из-за дороговизны.Сегодня в 14:54
Власти Екатеринбурга готовы потратить 32,5 миллиона на бездомных собак
В 2018 году.Сегодня в 14:44
Спикер думы Нефтеюганска выслушал проблемы горожан
Помочь обещал всем.Сегодня в 14:34
Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
И рост аварийности.Сегодня в 14:25
Прокуратура Екатеринбурга проверит "бордюрные закупки" мэрии
По наводке Беззуба.Сегодня в 14:15
Екатеринбуржец попался на торговле корочками ФСБ и МВД
И других силовых ведомств.Сегодня в 14:13
Суд разрешил белорускам называть бывших мужей словом из трех букв
"Человеком, морально опустившимся".Сегодня в 14:02
В Грузии легализовали марихуану как развлечение
Решение принял суд.Сегодня в 13:56
Тюменке грозит 5 лет колонии за заражение ВИЧ односельчанина
Уголовное дело ушло в суд.Сегодня в 13:29
Принявшего православие иранца не отправят из Екатеринбурга на казнь
Решил областной суд.Сегодня в 13:28
Экс-чиновник "челябинской Рублевки" сел на 6 лет
За подкуп и растрату.Сегодня в 13:26
Свердловским ветеранам обновят комнату для рентгена
На Широкой Речке.Сегодня в 13:15
В Челябинске за двойное убийство будут судить свердловчан
Они зарезали пенсионерку и ее сына.Сегодня в 13:07
Юный тагильчанин воткнул шприц в девочку - родители заплатят штраф
40 тысяч рублей.Сегодня в 13:04
В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
Среди вариантов – Романовская и Уральская.
Главные новости
- Сегодня в 14:34Значит, война: ГИБДД отчитала мэрию Екатеринбурга за отсутствие разметки
- Сегодня в 13:04В тиши властных кабинетов обсуждают переименование Свердловской области
- Сегодня в 10:20Между районами Екатеринбурга поделили 3 миллиарда рублей
- Сегодня в 10:09Тест на ВИЧ. Онлайн
- Сегодня в 09:53В Екатеринбурге неизвестные обстреляли офис УК "Лига ЖКХ"
Аналитика
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.
Окна с видом на парк
И новое качество жизни.