Из-за дороговизны.

Инновационные препараты от ВИЧ не попадают на российский рынок из-за политики фармкомпаний. Об этом сообщил "Уралинформбюро" активист общественного движения "Пациентский контроль" Александр Чебин.

"Фармацевтические компании не дают выход некоторым препаратам из-за дороговизны. Из-за высокой же цены российская ФАС не пропускает их в список жизненно необходимых препаратов. А эти препараты можно принимать по 1-2 таблетки в день. Их принимают за рубежом. У нас же многим приходиться пить от 4 до 10 таблеток ежедневно", – рассказал эксперт.

Те же препараты, что сегодня применяются в России и находятся в первой линии назначаемых препаратов, например, "Эфавиренз" и "Калетра", в европейских рекомендациях выведены в резервную линию.