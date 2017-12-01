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В Тюменской области выявлено 1 614 ВИЧ-инфицированныхСегодня в 15:55

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На 4% больше, чем годом ранее.

За десять месяцев 2017 года в Тюменской области медики зарегистрировали 1 614 случаев ВИЧ. По сравнению с предыдущим годом эта цифра выросла на 4%, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе департамента здравоохранения региона.

Среди вновь выявленных случаев заражения 990 приходятся на мужчин, 624 – на женщин. Большая часть (1 014 человек) люди в возрасте 25-39 лет. Среди заразившихся пять подростков 15-17 лет и 16 детей в возрасте до 14 лет. Все дети заразились от ВИЧ-инфицированных матерей. Всего от женщин, носительниц вируса, в 2017 году родилось 292 ребенка.

Чаще всего взрослые люди получали вирус половым путем. При незащищенном сексе заражение произошло в 52,5% случаев.

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