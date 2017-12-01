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Южноуральским авиаперевозчикам запретили выкидывать пассажиров за бортСегодня в 15:47

Без документов.

В Челябинской области прекращена деятельность ООО "АК "МагАвиа", НП "АК "МагАвиа" и авиакомпании "УралСпецавиа".

В суд с соответствующим требованием обратился карталинский транспортный прокурор. Сотрудник надзорного ведомства выяснил, что авиаперевозчики оказывали платные услуги гражданам - прыжки с парашютом с воздушных судов (за 2 500 рублей) и полеты на самолете типа Ан-2 (по 500 рублей за 5 минут). При этом, чтобы не получать сертификат эксплуатанта и лицензию на осуществление деятельности, авиаперевозчики оформляли оказание своих услуг гражданам приемом их в члены некоммерческих партнерств. В суде удалось доказать, что потребители услуг таковыми не являлись.

Чтобы возобновить деятельность, авиакомпаниям придется оформить все установленные законом документы, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
Ромашишка Сегодня в 16:22

Дак они же без парашютов людей выкидывали за борт, поэтому вроде как парашютный спорт тут ваще не при делах, поэтому какие претензии? Они это называли романтической прогулкой под облаками.

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