В Красноярске Собчак "пустили" на бургерыСегодня в 16:09
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С кониной.
В меню одной из закусочных Красноярска появилось имя предполагаемого кандидата в президенты. Посетители теперь могут попробовать "Собчак-бургер" из конины. Информация о новинке появилась в группе "Ревизорро Красноярск".
Фото: "Ревизорро Красноярск"/vk.com
Стоит отметить, что этот бургер – самая дорогая позиция в меню. Его стоимость – 399 рублей, передает "Уралинформбюро". Судя по комментариям, новинка пришлась посетителям по вкусу. Однако некоторые пользователи назвали необычный маркетинговый ход "пошлятиной".
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