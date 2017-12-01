С кониной.

В меню одной из закусочных Красноярска появилось имя предполагаемого кандидата в президенты. Посетители теперь могут попробовать "Собчак-бургер" из конины. Информация о новинке появилась в группе "Ревизорро Красноярск".

Фото: "Ревизорро Красноярск"/vk.com

Стоит отметить, что этот бургер – самая дорогая позиция в меню. Его стоимость – 399 рублей, передает "Уралинформбюро". Судя по комментариям, новинка пришлась посетителям по вкусу. Однако некоторые пользователи назвали необычный маркетинговый ход "пошлятиной".