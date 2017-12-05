Верхнесалдинские школьники примерили профессии04 декабря в 16:58
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Востребованные на ВСМПО.
В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме стартовали "Профессиональные пробы" для учеников 8-9 классов. В рамах программы школьники знакомятся с рабочими профессиями, наиболее востребованными на ВСМПО.
Один поток рассчитан на 18 часов. За это время подростки делают первые шаги в профессии, сообщили "Уралинформбюро" в корпорации "ВСМПО-Ависма". Присоединиться к занятиям, которые проходят по четвергам с 15.00 до 17.00, можно в любое время без дополнительной записи.
По словам преподавателя курса профориентации по предмету "Пневмоприводы и пневмоавтоматы" Антона Черкасова, после окончания серии занятий все слушатели получат сертификаты.
Регулярно занимающиеся на курсах школьники отмечают, что "Профессиональной пробы" помогают решить, куда идти после получения аттестатов.
Так, ученик школы №14 Савелий Груздев определился с будущей специальностью как раз с помощью программы.
"Для меня это третье занятие. Я уже научился пользоваться пневматической установкой и работать на стенде. Очень нравится проводить опыты своими руками. Думаю, что после окончания школы я приду поступать именно сюда на специальность "Обработка металлов давлением", - сказал он.
Педагоги курса отмечают, что слушатели подобрались толковые: информацию схватывают на лету, а предлагаемыми профессиями, важными для градообразующего предприятия, явно заинтересовались.
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