Востребованные на ВСМПО.

В Верхнесалдинском авиаметаллургическом техникуме стартовали "Профессиональные пробы" для учеников 8-9 классов. В рамах программы школьники знакомятся с рабочими профессиями, наиболее востребованными на ВСМПО.

Один поток рассчитан на 18 часов. За это время подростки делают первые шаги в профессии, сообщили "Уралинформбюро" в корпорации "ВСМПО-Ависма". Присоединиться к занятиям, которые проходят по четвергам с 15.00 до 17.00, можно в любое время без дополнительной записи.

По словам преподавателя курса профориентации по предмету "Пневмоприводы и пневмоавтоматы" Антона Черкасова, после окончания серии занятий все слушатели получат сертификаты.

Регулярно занимающиеся на курсах школьники отмечают, что "Профессиональной пробы" помогают решить, куда идти после получения аттестатов.

Так, ученик школы №14 Савелий Груздев определился с будущей специальностью как раз с помощью программы.

"Для меня это третье занятие. Я уже научился пользоваться пневматической установкой и работать на стенде. Очень нравится проводить опыты своими руками. Думаю, что после окончания школы я приду поступать именно сюда на специальность "Обработка металлов давлением", - сказал он.

Педагоги курса отмечают, что слушатели подобрались толковые: информацию схватывают на лету, а предлагаемыми профессиями, важными для градообразующего предприятия, явно заинтересовались.