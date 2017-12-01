На лечение собирают деньги.

Родственники Марины Логиновой, челябинской туристки, пострадавшей на отдыхе в Таиланде, вновь объявили сбор средств. Деньги нужны для реабилитации девушки сначала в екатеринбургской Клинике института мозга, а после – в немецкой больнице. Сообщение об этом близкие разместили в группе помощи в социальной сети "ВКонтакте". День лечения в столице Урала обойдется в 25 000 рублей, пребывание в медучреждении Германии, по их словам, будет стоит "огромных денег".

Стоит напомнить, девушка получила серьезную травму в конце октября. Она каталась на велосипеде, тормоза отказали, и челябинка упала с большой высоты. Девушка уже перенесла четыре операции на черепе. Она месяц находится в коме, сообщает "Уралинформбюро".

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