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Свердловские дорожники готовятся к непогодеСегодня в 17:39

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В выходные ожидается снегопад.

Управление автомобильных дорог Свердловской области готовится к сильному снегопаду. Непогода придет в регион в ночь с 3 на 4 декабря. На западе области выпадет до 2 сантиметров снега, в центре – до 1 сантиметра, на востоке снежный покров может достичь 6 сантиметров. В связи с этим автомобилистам рекомендуют отказаться от поездок на дальние расстояния. В пути же – не превышать скорость.

Подрядные организации должны будут организовать дежурства должностных лиц, обеспечить работу диспетчерских служб, проверить готовность и комплектность спецтехники.

Для оперативной работы на трассах Управление дорог разместило 48 контрольных постов. Они фиксируют гололед или снег на покрытии проезжей части, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

Согласно нормативно-техническим требованиям РФ, гололед должен быть убран с дорог за 4-6 часов с момента его появления. За такой же срок с момента окончания снегопада или метели дороги должны быть очищены от снега.

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