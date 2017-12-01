И перекроют улицу.

3 декабря 2017 года в Екатеринбурге на время проведения II городского зимнего легкоатлетического полумарафона "Европа – Азия" перекроют улицу Бориса Ельцина и часть 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина) для всех видов транспорта. Из-за этого будет изменен маршрут автобуса №32. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МОАП.

С 10.30 до 14.00 автобус "Драмтеатр - Компрессорный" будет доезжать лишь до остановки "Метро площадь 1905 года". Его движение будет проходить по улицам Восточной - Малышева - 8 Марта - проспекту Ленина - Восточной и далее по маршруту.

Кроме того, временно будет отменен остановочный пункт "Драмтеатр" по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта.