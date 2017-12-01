×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


В Екатеринбурге марафонцы изменят автобусный маршрутСегодня в 17:48

  • Текст

И перекроют улицу.

3 декабря 2017 года в Екатеринбурге на время проведения II городского зимнего легкоатлетического полумарафона "Европа – Азия" перекроют улицу Бориса Ельцина и часть 8 Марта (от Бориса Ельцина до проспекта Ленина) для всех видов транспорта. Из-за этого будет изменен маршрут автобуса №32. Об этом "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе МОАП.

С 10.30 до 14.00 автобус "Драмтеатр - Компрессорный" будет доезжать лишь до остановки "Метро площадь 1905 года". Его движение будет проходить по улицам Восточной - Малышева - 8 Марта - проспекту Ленина - Восточной и далее по маршруту.

Кроме того, временно будет отменен остановочный пункт "Драмтеатр" по улицам Бориса Ельцина и 8 Марта.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×