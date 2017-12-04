В начале недели.

В Свердловской области в первой половине недели пройдут долгожданные снегопады, прогнозируют специалисты Уральской гидрометеослужбы.

Снег, слабая метель и гололедица ожидаются 4 и 5 декабря. К среде погода прояснится. Температура воздуха в области в первую половину недели днем не опуститься ниже минус пяти, ночью - до минус восьми. В Екатеринбурге будет немного теплее: днем - до минус трех, ночью - до минус пяти.

Между тем, снегопад, накрывший уральскую столицу утром в понедельник, "поставил" мегаполис в 7-балльные пробки, передает "Уралинформбюро".

По данным свердловского департамента информационной политики, дорожники предупреждены об ухудшении метеоусловий своевременно. "Для контроля работ по содержанию автодорог регионального значения при министерстве транспорта и дорожного хозяйства Свердловской области создана "горячая линия" 8 (343) 262-50-65, на которую можно сообщить об участках трассы, где затруднен проезд", - уточнили в ведомстве.

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