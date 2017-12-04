Пассажирам вернут деньги за билет в аэропортуСегодня в 09:09
- Текст
При задержке рейса.
Госдума готовит законопроект, обязывающий авиаперевозчиков возвращать деньги за билеты на задержанные или отмененные рейсы прямо в аэропорту. Пассажир после трех часов ожидания вылета вправе будет сдать билет и купить новый у другой авиакомпании, передает "Уралинформбюро".
"Поэтому я предлагаю, в случае если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров", - цитирует "Парламентская газета" автора инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.
По его словам, количество самолетов ограниченно, и перезвочикам зачастую нечем заменить воздушное судно в случае поломки, что и приводит к массовым задержкам. Кроме того, недобросовестные авиакомпании пользуются тем, что пассажиры не могут оперативно получить деньги за билет и вынуждены дожидаться рейса.
По словам депутата, новый законопроект позволит повысить конкуренцию авиаперевозчиков и защитит права пассажиров.
Если Госдума одобрит инициативу, то изменения будут внесены в статью 108 Воздушного кодекса. Немедленно вернуть деньги за билет можно будет прямо в воздушной гавани.
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
Сегодня в 12:37
На Южном Урале мужчина наехал на медика скорой
И скрылся с места ДТП.Сегодня в 12:34
Успехи "РН-Пурнефтегаза" в сфере экологии отметили на федеральном уровне
Благодарственным письмом.Сегодня в 12:28
Челябинские кредиторы заплатят штраф за оскорбление чувств верующих
"Религиозной" рекламой.Сегодня в 12:16
Кыштымец отметил новоселье убийством супруги
И покончил с собой.Сегодня в 12:10
Свердловские депутаты оценили свой вклад в бюджет
Устный.Сегодня в 11:37
Названы лучшие отели и санатории Среднего Урала
Из 100.Сегодня в 11:35
Жена полицейского зарезала дочерей и покончила с собой
В Казахстане.Сегодня в 11:27
Ярмарка вакансий РМК в Коркино собрала 5000 человек
Было заполнено 4000 анкет.Сегодня в 11:19
С 3-летним шадринцем расправилась подруга матери
Ее арестовали.Сегодня в 11:14
Вартовчанин открыл стрельбу во дворе дома
Он был пьян.Сегодня в 11:03
17-летний югорчанин едва не отправил отца на тот свет
Не стерпев оскорблений.Сегодня в 11:01
На казахстанской трассе перевернулся пассажирский автобус
Есть жертвы.Сегодня в 10:55
Представительницы Сургута провалили старт сезона в Лиге женского хоккея
Первенствовали девушки из Новосибирска.Сегодня в 10:53
Среди россиянок в багдадской тюрьме нашли жительниц УрФО
С детьми.Сегодня в 10:20
В Челябинске бесправник устроил массовое ДТП
Двое пострадавших.
Главные новости
- Сегодня в 12:10Свердловские депутаты оценили свой вклад в бюджет
- Сегодня в 10:17Назван основной конкурент Путина на выборах президента
- Сегодня в 08:28Средний Урал "завалит" снегом
- 01 декабря в 20:57В Екатеринбурге в рамках ЧМ-2018 сыграют Франция и Мексика
- 01 декабря в 18:25Суд забрал у полковника Захарченко 9 миллиардов
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.