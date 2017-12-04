При задержке рейса.

Госдума готовит законопроект, обязывающий авиаперевозчиков возвращать деньги за билеты на задержанные или отмененные рейсы прямо в аэропорту. Пассажир после трех часов ожидания вылета вправе будет сдать билет и купить новый у другой авиакомпании, передает "Уралинформбюро".

"Поэтому я предлагаю, в случае если по вине авиакомпании рейс по прошествии трех часов так и не состоялся, пассажир вправе сдать билет в аэропорту вылета и получить его полную стоимость на руки. Пассажир может, не теряя более времени, улететь другим рейсом. Таким образом мы порождаем конкуренцию среди перевозчиков и усиливаем права пассажиров", - цитирует "Парламентская газета" автора инициативы, первого замглавы комитета Госдумы по энергетике Игоря Ананских.

По его словам, количество самолетов ограниченно, и перезвочикам зачастую нечем заменить воздушное судно в случае поломки, что и приводит к массовым задержкам. Кроме того, недобросовестные авиакомпании пользуются тем, что пассажиры не могут оперативно получить деньги за билет и вынуждены дожидаться рейса.

По словам депутата, новый законопроект позволит повысить конкуренцию авиаперевозчиков и защитит права пассажиров.

Если Госдума одобрит инициативу, то изменения будут внесены в статью 108 Воздушного кодекса. Немедленно вернуть деньги за билет можно будет прямо в воздушной гавани.