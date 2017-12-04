Ярмарка вакансий РМК в Коркино собрала 5000 человекСегодня в 11:27
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Было заполнено 4000 анкет.
В Коркино прошла ярмарка вакансий предприятий Русской медной компании и подрядных организаций. 2 декабря 2017 года во Дворце культуры "Горняк" набор вели восемь работодателей, в том числе Томинский горно-обогатительный комбинат, который в Сосновском районе строит РМК, и "Промрекультивация". В общей сложности было доступно более 1700 рабочих мест для представителей рабочих профессий, инженерно-технических работников, экономистов, менеджеров и других. Также у посетителей была возможность пообщаться со специалистами по персоналу предприятий и узнать об условиях труда.
Как сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе РМК, мероприятие посетили порядка 5000 человек - приходили семьями, с детьми и знакомыми. В зрительном зале для гостей было устроено представление с участием творческих коллективов ДК "Горняк". В общей сложности за пять часов ярмарки анкеты было подано около 4000 анкет соискателей. Многие заполняли по несколько бланков - на разные предприятия. Некоторым сразу были вручены направления для дальнейшего трудоустройства.
По словам руководителя Центра занятости населения Коркино Светланы Валаховой, раньше аналогичных мероприятий в районе не проводилось – это первое событие такого масштаба.
"На сегодняшний день трудоспособное население Коркинского района насчитывает 26000 человек, при этом на предприятиях и в организациях Коркино официально трудоустроено около 8000 человек. Порядка 5000 – 6000 человек ежедневно отправляются на работу в соседние муниципальные образования, в том числе в Челябинск. Конечно, большинство их них хотело бы иметь работу с конкурентоспособной зарплатой в Коркино. У нас в базе на сегодня порядка 800 вакансий, из них порядка 250 открыто в нашем районе. Все они с достаточно низким уровнем оплаты", - признает С.Валахова.
Те, кто не был на ярмарке 2 декабря, могут в течение ближайшей недели обратиться в Центр занятости Коркино и заполнить анкеты на понравившиеся должности.
Вице-президент по кадровой политике и социальной ответственности РМК Анна Шабарова отметила, что конкурс на вакантные места обещает быть высоким - количество желающих трудоустроиться ощутимо выше числа свободных вакансий на данный момент.
"Главное - мы положили начало. По статистике одно рабочее место в горнодобывающей отрасли создает до семи рабочих мест в предприятиях смежных направлений и сфере услуг. Уверены, успешный труд кандидатов, которые по итогам сегодняшней ярмарки получат работу, будет способствовать развитию Коркино и всего района", - заключила она.
"Ярмарка вакансий - значимое событие для района и всех его жителей. На протяжении долгого времени к нам обращалось большое количество граждан, они интересовались, будет ли построен Томинский ГОК, будет ли предприятие заниматься ликвидацией Коркинского угольного разреза, будет ли развитие в районе или лучше уезжать. Благодарим компанию за то, что нас услышали и готовы рассматривать кандидатов из Коркино", - отметила председатель Собрания депутатов Коркинского муниципального района Наталья Лощинина.
Глава райадминистрации Евгений Валахов подчеркнул, что ярмарка подтверждает приход на территорию муниципалитета нового инвестора. "Добыча угля на Коркинском разрезе прекращена. Дальше у нас будет развиваться современное социально ответственное предприятие, которое предлагает конкурентоспособную зарплату и высокий уровень гарантий. Еще до начала работы Русская медная компания инициировала ряд значимых для нас проектов - завершается ремонт детского сада №32, анонсировано строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса. Это свидетельствует о серьезности и долгосрочности намерений наших партнеров", - уверен он.
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