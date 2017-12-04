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В Югре почтили память погибших акробатовСегодня в 09:50

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На соревнованиях и митинге.

В Нефтеюганске прошел окружной чемпионат и Первенство Югры по спортивной акробатике. Соревнование посвятили памяти спортсменов, погибших в ДТП год назад, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте общественных и внешних связей округа.

В соревнованиях приняли участие и дети, пострадавшие в аварии 4 декабря 2016 года. "Это Снежана Алдонина, Артем Бернгарт, Алексей Несмашный. Алексей - настоящий боец, пережил несколько сложных операций, сумел восстановиться и выйти на высокий уровень мастерства. Гавхар Эргашова, Александр Бугранов, Степан Алдонин, Вероника Просвиркина спустя год уже участвуют в показательных выступлениях", - отметила глава региона Наталья Комарова.

Президент Федерации спортивной акробатики Югры Андрей Каленский посмертно присвоил звание "Кандидат в мастера спорта" десяти спортсменам, погибшим в автобусе год назад.

После церемонии вручения наград возле спортивной школы "Сибиряк" прошла акция памяти. Губернатор Югры, главы муниципалитетов, спортсмены и родители возложили цветы к импровизированному мемориалу.

Стоит напомнить, авария, унесшая 12 жизней, произошла под Ханты-Мансийском 4 декабря 2016 года. Автобус, перевозивший детскую команду по спортивной акробатике, столкнулся с грузовым тралом, развернулся и попал под еще один грузовик. Сейчас по данном уделу идет судебное разбирательство.

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