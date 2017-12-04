Африканская чума свиней дошла до контактных зоопарков ЕкатеринбургаСегодня в 10:11
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Из них исчезли мини-пиги.
Из екатеринбургских контактных зоопарков убрали всех мини-пигов. Об этом, по словам работников частных зоосадов, их попросили ветеринарные врачи.
"Домашних свиней попросили убрать из экспозиций, как только стало известно про чуму свиней в Челябинской области. Видимо, решили перестраховаться", - пояснили "Уралинформбюро" в одном из зоопарков.
По словам сотрудников, карликовых свиней из экспозиций убрали на неопределенный срок. Когда их можно будет вновь показывать посетителям, ветврачи не пояснили.
Стоит отметить, что вспышка африканской чумы свиней была зафиксирована 1 ноября в Тюменской области. Очаг заразы обнаружили в селе Шорохово, опасное заболевание ветврачи регистрировали в Тюменской, Челябинской и Курганской областях.
Впрочем, 22 ноября на Южном Урале карантин по африканской чуме свиней был снят.
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