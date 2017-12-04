Spectacular timelapse video captures the moon setting this morning over the chapel at St. George's School in Middletown, Rhode Island; tonight's supermoon the first of three consecutive supermoons; the next two will occur on Jan. 1, 2018, and Jan. 31 https://t.co/YRjXvf3CAg pic.twitter.com/PxGzvvNQ2J— ABC News (@ABC) 4 декабря 2017 г.
Опубликовано видео суперлуния Сегодня в 10:00
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Спутник подошел очень близко.
В ночь на 4 декабря Луна приблизилась к Земле на рекордно маленькое расстояние в 2017 году. Это произошло из-за того, что спутник в фазе полнолуния прошел точку перигея: такое явление называют суперлунием, передает "Уралинформбюро".
Небесное тело взошло в 18.49 (по Москве) 3 декабря, а максимального размера для жителей нашей планеты достигло в 8.43 (по Москве). В этот момент Луна подошла к Земле на 357 495 километров и стала выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении самой удаленной точки – апогея.
Ускоренное видео захода Луны в штате Род-Айленд опубликовал американский телеканал ABC.
В московском планетарии сообщили, что декабрьское суперлуние можно назвать первым в целой череде таких событий. В частности, следующие два январских полнолуния тоже будут считать "супер": в них спутник Земли подойдет на расстояние ближе 362 000 километров, а прохождение перигея и полнолуние разойдутся по времени не больше, чем на 3 дня.
Ближайшую большую Луну можно будет увидеть в ночь на 2 января 2018 года. Затем суперлуние 31 января 2018 года совпадет с полным лунным затмением, которое полностью будет видно только на Дальнем Востоке.
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