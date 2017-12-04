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Опубликовано видео суперлуния Сегодня в 10:00

Спутник подошел очень близко.

В ночь на 4 декабря Луна приблизилась к Земле на рекордно маленькое расстояние в 2017 году. Это произошло из-за того, что спутник в фазе полнолуния прошел точку перигея: такое явление называют суперлунием, передает "Уралинформбюро".

Небесное тело взошло в 18.49 (по Москве) 3 декабря, а максимального размера для жителей нашей планеты достигло в 8.43 (по Москве). В этот момент Луна подошла к Земле на 357 495 километров и стала выглядеть на 14% больше и на 30% ярче, чем при прохождении самой удаленной точки – апогея.

Ускоренное видео захода Луны в штате Род-Айленд опубликовал американский телеканал ABC.

В московском планетарии сообщили, что декабрьское суперлуние можно назвать первым в целой череде таких событий. В частности, следующие два январских полнолуния тоже будут считать "супер": в них спутник Земли подойдет на расстояние ближе 362 000 километров, а прохождение перигея и полнолуние разойдутся по времени не больше, чем на 3 дня.

Ближайшую большую Луну можно будет увидеть в ночь на 2 января 2018 года. Затем суперлуние 31 января 2018 года совпадет с полным лунным затмением, которое полностью будет видно только на Дальнем Востоке.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
спасибо, очень красиво Сегодня в 10:09

Мистер Moon полетал над Землёй

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