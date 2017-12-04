×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Среди россиянок в багдадской тюрьме нашли жительниц УрФОСегодня в 10:53

  • Текст

С детьми.

В тюрьму Багдада помещены 25 женщин и 79 детей из России, обнаруженных в лагере иракского Мосула. Список опубликовало РИА "Новости" со ссылкой на чеченскую рабочую группу, возвращающую российских женщин с территории ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Большая часть из них – жительницы Дагестана. Но среди задержанных есть 18-летняя Валерия Кокорина с двумя детьми из Екатеринбурга, 35-летняя Анастасия Трулева из Нижневартовска и 26-летняя Инесса Тиракова из Тюмени, у обоих по трое детей.

Среди 25 женщин - две несовершеннолетние. Практически у всех по несколько детей. По словам представителей чеченских властей, многие из детей остались без родителей, их усыновили знакомые. Близкие шести женщин уже вышли на связь с рабочей группой. Некоторые родственники и не знали, что женщины находятся в плену в Ираке.

Сегодня уже около 100 женщин смогли вернуться в Россию из Ирака и Сирии, передает "Уралинформбюро".

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×