С детьми.

В тюрьму Багдада помещены 25 женщин и 79 детей из России, обнаруженных в лагере иракского Мосула. Список опубликовало РИА "Новости" со ссылкой на чеченскую рабочую группу, возвращающую российских женщин с территории ИГИЛ (запрещенная в России организация).

Большая часть из них – жительницы Дагестана. Но среди задержанных есть 18-летняя Валерия Кокорина с двумя детьми из Екатеринбурга, 35-летняя Анастасия Трулева из Нижневартовска и 26-летняя Инесса Тиракова из Тюмени, у обоих по трое детей.

Среди 25 женщин - две несовершеннолетние. Практически у всех по несколько детей. По словам представителей чеченских властей, многие из детей остались без родителей, их усыновили знакомые. Близкие шести женщин уже вышли на связь с рабочей группой. Некоторые родственники и не знали, что женщины находятся в плену в Ираке.

Сегодня уже около 100 женщин смогли вернуться в Россию из Ирака и Сирии, передает "Уралинформбюро".