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Названы лучшие отели и санатории Среднего УралаСегодня в 11:37

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Из 100.

В Екатеринбурге названы победители конкурса в сфере гостеприимства "Уральская звезда-2017".

Лучшим бизнес отелем в категории 4-5* признан Hyatt Regency Ekaterinburg 5*, сообщили "Уралинформбюро" в департаменте информационной политики Свердловской области.

"Новотель" победил в номинации "Городской отель в категории 4-5 *". Победителем в номинации "Открытие года" стал санаторий "Мельковский". Лучшим санаторно-курортным комплексом признали санаторий-профилакторий "Леневка".

Среди городских отелей в категории без звезд-3* победу одержал отель "Екатеринбург-Центральный" и хостел "Вокруг Света". Лучшим загородным и семейным отелем стал клуб "Белая лошадь". Признание среди бизнес-отелей в категории 3* получила гостиница "Грин Парк Отель".

В ходе конкурса выбрали также лучших администраторов гостиниц, менеджеров по туризму, экскурсоводов и горничных.

В этом году в конкурсе участвовали 100 отелей из городов Свердловской области. "Уральская звезда" должна повысить уровень сервиса в отелях Среднего Урала и подготовить сферу гостеприимства к приему гостей ЧМ-2018.

Сегодня на Среднем Урале гостей принимают 325 гостиниц с общим номерным фондом более десяти тысяч номеров.

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