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Главный автовокзал Челябинска готовится к переезду04 декабря в 12:52

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Ищут площадку.

Власти Челябинска рассматривают возможность переезда автовокзала "Юность". Об этом на аппаратном совещании сообщил глава города Евгений Тефтелев, передает "Уралинформбюро".

По словам градоначальника, соотношение людей, выступающих "за" и "против" переезда станции, - 50/50. "Поэтому появилась идея передвинуть автовокзал, которую поддерживает, в том числе, и сам перевозчик", - подчеркнул мэр, добавив, что рассматривается потенциальная площадка, расположенная на улице Труда.

Автовокзал у дворца спорта "Юность" работает в Челябинске с 2011 года - с тех пор, как городские власти решили закрыть автостанцию на железнодорожном вокзале. Позднее автовокзал у торгового комплекса "Синегорье" снова открыли. Площадка рядом с "Юностью" также продолжила работу.

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