Первыми пройдут строители.

На мосту через Керченский пролив завершился один из самых сложных этапов строительства – установка 288 опор его автодорожной части. Это значит, что еще до Нового года по Крымскому мосту можно будет пройти от одного берега до другого, однако сделать это смогут только строители, передает "Уралинформбюро".

О том, что возведение моста вступило в решающую фазу заявил начальник ФКУ Упрдор "Тамань" Росавтодора Роман Новиков. Однако он просит не впадать в эйфорию по этому поводу - чтобы открыть движение по переправе, предстоит сделать еще очень многое.

На данный момент готовы и надежно закреплены на суше и в море опоры автодорожной части моста. Конструкция обрела готовые очертания и вплотную придвинулась к фарватеру и аркам. Стыковка секций моста с ними назначена на последние дни декабря 2017 года.

"В течение двух-трех недель мы закончим надвижку. После этого технологически можно будет пройти через весь мост. Разумеется, проходить смогут только строители, а через два - три месяца уже и строительная техника сможет перемещаться. Планируем эту работу завершить до Нового года. Все будет зависеть от погодных условий. Рисковать ни качеством, ни людьми мы не будем", - цитирует Романа Новикова "Российская газета".

Прежде, чем мост будет сдан в эксплуатацию, строителям предстоит разрезать цельное мостовое полотно на секции и сформировать из них "плети", установить деформационные швы, смонтировать около 70 километров ограждений, десятки километров кабелей и сотни осветительных мачт, сформировать автоматическую систему управления дорожным движением и, наконец, нанести разметку. А еще обработать металл антикоррозийным покрытием, позаботиться о снижении вихревой нагрузки арок и натянуть их тросы.

Параллельно продолжаются работы на железнодорожной части моста.

Автомобильное сообщение через Керченский пролив планируют открыть к концу 2018 года, железнодорожное - в декабре 2019-го.