Самых активных ждали призы.

В универсальной массовой библиотеке Левобережного Дворца культуры металлургов Магнитогорска школьникам открывается настоящий Книгоград. Путешествуя по нему, юные читатели знакомятся с творчеством лучших писателей, рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".

Осенью 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых любимых авторов детских книг Самуила Маршака. На празднике "Солнечный поэт детства" дети узнали подробности его жизни и творчества, по словесному портрету определяли героев, а по набору ключевых слов вспоминали книги, отгадывали, в каких произведениях писателя названы предметы из "чёрного ящика". Затем они сами читали стихи поэта-юбиляра и отвечали на вопросы онлайн-викторины "Сказочные герои С.Маршака". Лучше всех с вопросами справилась Саша Иванникова.

В читальном зале ребята смотрели мультфильмы по произведениям писателя: "Двенадцать месяцев", "Кошкин дом", "Вот какой рассеянный". Все убедились: веселые и озорные стихи Маршака не только поднимают настроение, но и помогают учиться без скуки, познавать мир, становиться мудрее и взрослее.

27 ноября 70-летие отметил автор "Вредных советов" Григорий Остер. На "острове Остера" детей ждало знакомство с придуманными им шутливыми науками "Ничеговедение", "Конфетоедение" и другими. Юные магнитогорцы решали веселые задачки, отвечали на вопросы викторины, делали выводы из "вредных советов". В читальном зале показывали мультфильмы по сценариям Остера, в том числе "Котенок по имени Гав", "38 попугаев", "Обезьянки".

В конце недели прошла игровая программа "Веселый день в библиотеке". Самые активные "путешественники" получили призы от профсоюзной организации Группы ММК: канцтовары, книги и наборы для творчества.

"Мы старались, чтобы ребята были не просто зрителями, а полноправными участниками викторин и конкурсов, проявили свои литературные способности, фантазию и эрудицию, - подытожила директор библиотеки Ляля Аскарова. - Кроме того, на занятиях в "Волшебной мастерской" ребята делали игрушки из шерсти в технике фильцевания, в игротеке "Нескучайка" провели время за интересными настольными играми".