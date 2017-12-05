Юные магнитогорцы путешествовали по Книгограду04 декабря в 14:33
- Текст
Самых активных ждали призы.
В универсальной массовой библиотеке Левобережного Дворца культуры металлургов Магнитогорска школьникам открывается настоящий Книгоград. Путешествуя по нему, юные читатели знакомятся с творчеством лучших писателей, рассказали "Уралинформбюро" в управлении информации, общественных связей и рекламы ПАО "ММК".
Осенью 2017 года исполнилось 130 лет со дня рождения одного из самых любимых авторов детских книг Самуила Маршака. На празднике "Солнечный поэт детства" дети узнали подробности его жизни и творчества, по словесному портрету определяли героев, а по набору ключевых слов вспоминали книги, отгадывали, в каких произведениях писателя названы предметы из "чёрного ящика". Затем они сами читали стихи поэта-юбиляра и отвечали на вопросы онлайн-викторины "Сказочные герои С.Маршака". Лучше всех с вопросами справилась Саша Иванникова.
В читальном зале ребята смотрели мультфильмы по произведениям писателя: "Двенадцать месяцев", "Кошкин дом", "Вот какой рассеянный". Все убедились: веселые и озорные стихи Маршака не только поднимают настроение, но и помогают учиться без скуки, познавать мир, становиться мудрее и взрослее.
27 ноября 70-летие отметил автор "Вредных советов" Григорий Остер. На "острове Остера" детей ждало знакомство с придуманными им шутливыми науками "Ничеговедение", "Конфетоедение" и другими. Юные магнитогорцы решали веселые задачки, отвечали на вопросы викторины, делали выводы из "вредных советов". В читальном зале показывали мультфильмы по сценариям Остера, в том числе "Котенок по имени Гав", "38 попугаев", "Обезьянки".
В конце недели прошла игровая программа "Веселый день в библиотеке". Самые активные "путешественники" получили призы от профсоюзной организации Группы ММК: канцтовары, книги и наборы для творчества.
"Мы старались, чтобы ребята были не просто зрителями, а полноправными участниками викторин и конкурсов, проявили свои литературные способности, фантазию и эрудицию, - подытожила директор библиотеки Ляля Аскарова. - Кроме того, на занятиях в "Волшебной мастерской" ребята делали игрушки из шерсти в технике фильцевания, в игротеке "Нескучайка" провели время за интересными настольными играми".
Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!
- Последние новости
-
04 декабря в 19:52
Избившие полицейского до полусмерти югорчане отправились за решетку
Вердикт вынесли пятерым членам ОПГ.04 декабря в 19:29
Экс-сотрудника челябинского "Ростелекома" будут судить за кражу 260 ноутбуков
Купленных для ЕГЭ.04 декабря в 19:09
В Зауралье рецидивист забил пенсионерку кирпичом
Ради наживы.04 декабря в 18:45
В Екатеринбурге возобновляют собеседования на американские визы
Частично.04 декабря в 18:44
Кишечная инфекция "атаковала" детсады Нижнего Тагила
Число заболеваний выросло на треть.04 декабря в 18:34
Число россиян-наркоманов сократилось на 17%
За 7 лет.04 декабря в 18:29
В трагедии на екатеринбургском ЗиКе обвинили трех человек
СКР ищет других виновных.04 декабря в 18:17
К истории с возведением в Асбесте сурьмяного завода подключился облсуд
"Дочка" НСК оспаривает решение местной думы.04 декабря в 18:13
Екатеринбургские адвокат и бизнесмен вывели за рубеж 1,5 миллиарда
Их отправили в колонию.04 декабря в 18:06
Куйвашев договорился о сотрудничестве с новым командующим ЦВО
Александром Лапиным.04 декабря в 17:47
Суд оправдал экс-совладельца "дочки" УГМК
Он находится под подпиской о невыезде.04 декабря в 17:30
Екатеринбуржец создал нарколабораторию в центре города
У него изъяли 25 кило марихуаны.04 декабря в 17:28
Ural Boeing Manufacturing завез первый станок в "Титановую долину"
Работы продолжатся до 2022 года.04 декабря в 17:22
Вкладчикам "Евростандарта" и "Новопокровского" начнут выплачивать деньги к 18 декабря
Не больше 1,4 миллиона в руки.04 декабря в 17:16
В Нефтеюганске чествовали юных акробатов
И их родителей.
Главные новости
- 04 декабря в 18:45В Екатеринбурге возобновляют собеседования на американские визы
- 04 декабря в 18:29В трагедии на екатеринбургском ЗиКе обвинили трех человек
- 04 декабря в 18:17К истории с возведением в Асбесте сурьмяного завода подключился облсуд
- 04 декабря в 16:02Аэропорт Кольцово сможет принимать больше самолетов
- 04 декабря в 12:10Свердловские депутаты оценили свой вклад в бюджет
Аналитика
Тарифные игры профсоюза КГОКа
Ударят по самым низкооплачиваемым.
Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"
Геев и жриц любви.
"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"
Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.