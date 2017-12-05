×

Скопируйте код для размещения этого материала в своем блоге:




Предпросмотр

Вы можете расположить рубрики с новостями на главной странице сайта в том порядке, в каком хотите. Для этого переместите блоки на схеме и сохраните изменения. Изменения можно вносить любое количество раз.

  • Политика
  • Происшествия
  • Экономика
  • Криминал
  • Финансы
  • Общество
  • Звезды тоже люди
  • Спорт


Екатеринбург вошел в ТОП-5 недорогих городов ЧМ-201804 декабря в 13:57

  • Текст

По аренде жилья.

Столица Урала вошла в пятерку городов с самыми демократичными ценами на жилье для туристов. Рейтинг составил российский сервис аренды жилья Tvil.ru в преддверии ЧМ-2018.

Аналитики опирались на стоимость аренды в 2017 году, передает "Уралинформбюро".

В рейтинге доступности жилья на сутки на одного человека Екатеринбург (2396 рублей) занял четвертое место, уступив Ростову-на-Дону (1954 рублей), Волгограду (1718 рублей) и Саранску (1540 рублей).

Дороже проживание обойдется туристам в Нижнем Новгороде (3711 рублей), Москве (3459 рублей) и Калининграде (2927 рублей).

Сочи (2695 рублей) и Санкт-Петербург (2718 рублей) оказались в середине рейтинга – на 6 и 7 местах соответственно. Аналитики объяснили это большим количеством предложений аренды жилья.

По данным сервиса, владельцы жилья и отельеры ожидают 50-100% рост стоимости в дни матчей чемпионата мира по футболу. Самыми доступными для проживания станут хостелы и квартиры стоимостью от 1 до 2 тысяч рублей на человека в сутки.

Чемпионат мира по футболу будет проходить в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Екатеринбург примет 4 матча группового этапа: 15 июня на поле "Екатеринбург Арены" выйдут команды Египта и Уругвая, 21 июня - Франции и Перу, 24 июня - Японии и Сенегала, 27 июня - Мексики и Швеции.

Присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram для быстрого доступа к новостям!

к списку материалов Если вы нашли опечатку, выделите ее в тексте и нажмите ctrl+enter
Получить код
Комментировать

Введено 0 символ(ов) из 1500. Оставшееся количество символов: 1500.

Если вы можете дополнить материал своей информацией, то оставьте свои контактные данные
  • Последние новости

  Следите за новостями

Главные новости

Аналитика

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Тарифные игры профсоюза КГОКа

Ударят по самым низкооплачиваемым.

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Эпидемия ВИЧ и игры "в прятки"

Геев и жриц любви.

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

"Олипс" завяз в "Урал-Бетоне"

Олега Нейковского привлекают к субсидиарной ответственности.

Интервью

Инфографика

Цветные контейнеры для мусора "пропишут" в платежках свердловчан

Система Orphus

Я читаю Telegram Уралинформбюро.

А вы?

Подписаться Закрыть ×