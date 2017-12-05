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Заболеваемость гепатитом А в России выросла в 1,5 раза04 декабря в 13:36

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В зоне риска - Прикамье.

Распространение гепатита А в России выросло в 1,6 раз. За 9 месяцев 2017 года на территории страны зарегистрировано почти 7 тысяч случаев заражения. Больше всего больных выявлено в Пермском крае, Удмуртии и Пензенской области, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В Прикамье уровень заболеваемости достиг 9,7 случая на 100 тысяч населения. Вспышка заболевания в крае пришлась на начало 2017 года. Заболеваемость относительно первого квартала прошлого года выросла на 60%. Была объявлена обязательная вакцинация для профессиональных групп риска, напоминает "Уралинформбюро".

Прививка от гепатита А не входит в национальный календарь. Стоит отметить, что с 2001-го по 2016 год заболеваемость в России снизилась в 18 раз. Гепатит А – вирусное заболевание, передающееся бытовым путем или через воду. Внешние проявления вируса схожи с ОРВИ.

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