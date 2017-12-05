В зоне риска - Прикамье.

Распространение гепатита А в России выросло в 1,6 раз. За 9 месяцев 2017 года на территории страны зарегистрировано почти 7 тысяч случаев заражения. Больше всего больных выявлено в Пермском крае, Удмуртии и Пензенской области, сообщают "Известия" со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

В Прикамье уровень заболеваемости достиг 9,7 случая на 100 тысяч населения. Вспышка заболевания в крае пришлась на начало 2017 года. Заболеваемость относительно первого квартала прошлого года выросла на 60%. Была объявлена обязательная вакцинация для профессиональных групп риска, напоминает "Уралинформбюро".

Прививка от гепатита А не входит в национальный календарь. Стоит отметить, что с 2001-го по 2016 год заболеваемость в России снизилась в 18 раз. Гепатит А – вирусное заболевание, передающееся бытовым путем или через воду. Внешние проявления вируса схожи с ОРВИ.

Ранее по теме:

Гепатит А держит в страхе Прикамье