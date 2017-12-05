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Аэропорт Кольцово сможет принимать больше самолетов04 декабря в 16:02

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Даже в непогоду.

В аэропорту Екатеринбурга 25 декабря 2017 года после реконструкции откроют вторую взлетно-посадочную полосу (ВПП). Это позволит увеличить пропускную способность авиагавани, рассказал исполнительный директор ПАО "Аэропорт Кольцово" Алексей Пискунов.

Техническое состояние новой ВПП позволит опытным экипажам совершать посадку даже в непогоду, не уходя на запасные аэродромы.

Кроме того, в аэропорту появилось больше "парковок" для воздушных судов.

Аэродромный комплекс обновляют в преддверии чемпионата мира по футболу, матчи которого в июне 2018 года будет принимать Екатеринбург. Работа ведется по четырем направлениям: подготовка необходимой инфраструктуры, оборудования, персонала, а также оптимизация производственных процессов.

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