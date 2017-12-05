Только там нельзя оплатить проезд картой.

Система бесконтактной оплаты проезда в Екатеринбургском метрополитене работает на всех станциях, кроме "Геологической". Но и там в ближайшее время можно будет расплатиться банковской картой, сообщили "Уралинформбюро" в управление ЕМУП.

Стоит напомнить, специальное устройство на турникетах позволяет не покупать жетон. Чтобы проехать на метро достаточно поднести к прибору карту MasterCard, VISA или МИР. Можно воспользоваться и специальным приложением на смартфоне. Стоимость проезда останется прежней – 28 рублей.

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