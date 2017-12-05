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С отца "пьяного мальчика" требуют 5 миллионов рублей04 декабря в 16:41

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За клевету.

Защита Ольги Алисовой, получившей 3 года колонии-поселения после смертельного наезда на 6-летнего Алексея Шимко, намерена получить с отца ребенка Романа Шимко и одного из федеральных каналов по пять миллионов рублей. Женщина рассчитывает получить компенсацию за клевету в ее адрес, пишет "Газета.ру" со ссылкой на представителя Шимко.

Ранее отец Алексея не раз обвинял сбившую его сына Алисову в связях с преступным миром. Он высказывал подозрения, что женщина в момент наезда могла быть пьяна, или она могла быть наркокурьером и в трагический момент выполняла очередной заказ. Этим, в частности, Шимко объяснил исчезновение от его подъезда видеокамер, которые могли заснять не только ДТП, но и возможную передачу зелья заказчику, передает "Уралинформбюро".

Адвокат Алисовой Наталья Куракина при этом уверяет, что "никакой связи между Алисовой и алкоголем в крови ребенка нет, равно как и в ее связи с кем-то еще".

Трагедия произошла 23 апреля 2017 года, когда Алеша шел с дедушкой домой после прогулки. Во дворе мальчика сбила иномарка с Алисовой за рулем. По словам очевидцев, автомобиль двигался с приличным превышением скорости.

Первая судмедэкспертиза показала, что в крови погибшего было 2,7 промилле алкоголя. Однако после огласки в СМИ к расследованию подключилось ГСУ СКР: было возбуждено уголовное дело о халатности, обвинение в которой предъявили медэксперту Михаилу Клейменову.

Комплексная экспертиза доказала, что мальчик был трезв, а алкоголь в крови объяснила ее брожением.

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