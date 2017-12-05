Бортпроводниц мира.

Бортпроводница "Уральских авиалиний" Екатерина Столярова получила корону в номинации ТОП-3 самых красивых стюардесс Международного конкурса Topstewardess 2017. Финал прошел 1 декабря в Москве, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

Пройдя серьезный отбор среди почти 1000 конкурсанток и два месяца подготовки, в финале Екатерина выступала еще с 18 девушками. Екатеринбурженка справилась с испытаниями и рассказала о своей истории, которая тесно переплелась с историей "Уральских авиалиний".

"Я горжусь тем, что мне довелось представлять родную авиакомпанию на международном конкурсе и завоевать корону. В финале я рассказала, как повлияла на меня работа бортпроводником, как выросла я, благодаря ей. Я проделала большую работу над собой и считаю, что добилась хорошего результата. Я посвящаю победу авиакомпании и своей маленькой дочери!" - поделилась девушка впечатлениями о конкурсе.

Первый конкурс Topstewardess прошел в 2014 году. Он очень быстро набрал обороты и приобрел весомый статус в сфере гражданской и бизнес-авиации. Ежегодно состязание красавиц собирает более 1000 претенденток. В 2017 году среди участниц были представительницы зарубежных авиакомпаний.

"Уральские авиалинии" входят в число ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. За январь-октябрь 2017 года услугами компании воспользовались 6,8 миллиона человек. География полетов насчитывает более 200 направлений. В парке воздушных судов - 43 авиалайнера (23 А320, 13 А321 и 7 А319).