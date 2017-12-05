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Число россиян-наркоманов сократилось на 17%04 декабря в 18:34

За 7 лет.

С 2010 года россиян, употребляющих наркотики, стало меньше на 60 000 (-17%). Об этом на открытии конференции "Парламентарии против наркотиков" сообщила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.

Глава Минздрава напомнила, что с 2014 года в отношении наркозависимых людей уголовную ответственность заменили на возможность пройти курс лечения. Так, в 2016 году по решению суда на реабилитацию были направлены почти 13 000 больных наркоманией, передает "Уралинформбюро".

Ежегодно почти 40 000 человек проходят медосмотры врачами-психиатрами и психиатрами-наркологами. Наркозависимость на данных осмотрах обнаруживается в 0,03% случаев. Во время диспансеризации с 2013 по 2016 год выявляемость составила 0,14%.

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1 комментариев из 1 | смотреть все
.......... 04 декабря в 20:24

А кто из считал?

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