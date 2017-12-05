Число заболеваний выросло на треть.

За 11 месяцев 2017 года в частных детских садах Нижнего Тагила существенно выросло количество заболеваний кишечными инфекциями. С начала года зарегистрировано 46 случаев заражения, тогда как в 2016 году заболели 33 ребенка. Об этом со ссылкой на территориальный отдел Роспотребнадзора "Уралинформбюро" сообщили в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

Все случаи заражения вызваны нарушениями санитарно-эпидемиологического режима и правил организации питания. Санитарные врачи проверили 7 частных садов и составили 18 протоколов о нарушениях. Были выписаны штрафы на общую сумму 110 тысяч рублей.