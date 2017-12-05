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Минобороны подсчитало потери "живой силы" за 5 летСегодня в 09:09

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Около 3 тысяч человек.

Минобороны РФ раскрыло данные о погибших военнослужащих за последние 5 лет. В частности, в 2012 году умерли 630 военных, в 2013 году - 596, в 2014 году - 790, в 2015 году - 626, в 2016 году - 393.

Как пишут федеральные СМИ, эта информация не публиковалась с 2010 года. Однако в октябре 2017 года компания "Согаз" выиграла тендер на страхование военнослужащих в 2018-2019 годах. В дополнение к конкурсу был опубликован документ, в котором приводится статистика страховых случаев, в том числе смерти.

В министерстве обороны отметили. что за последние 5 лет количество страховых случаев снизилось. При этом более 80% из них происходит во внеслужебное время и квалифицируется как несчастные случаи и бытовые травмы, передает "Уралинформбюро".

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