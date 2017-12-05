По числу участников.

24 ноября в Верхней Салде прошла научно-техническая конференция молодых специалистов корпорации "ВСМПО-Ависма". Форум собрал рекордное число участников - 70. Кроме инженеров ВСМПО и "Ависмы" приехали представители челябинских вузов и сотрудники Трубной металлургической компании. Они сделали доклады в 12 секциях.

Рекордными стали и личные достижения соискателей. Например, Кирилл Русаков подал заявку сразу в четыре секции, в двух из них стал серебряным призером. С двумя докладами по одному направлению выступили Виталий Медисон, Татьяна Мотырёва, Марина Феоктистова, Владимир Аксёнов, Максим Васильев. Последний одержал победу в секции "Оборудование и механизация производства".

Как сообщили "Уралинформбюро" в корпорации "ВСМПО-Ависма", значительно возрос интерес к научно-техническому творчеству со стороны молодых работников "Ависмы". Березниковцы выступили с 11 докладами в секциях "Производство магния и губчатого титана", "Автоматизация производства", "Оборудование и механизация производства", "Информационные технологии", "Экология, охрана труда и промышленная безопасность".

"Я представил установку для дегазации насосного оборудования, которую придумал и спроектировал, - рассказал инженер

цеха проектно-конструкторских разработок "Ависмы" Алексей Барашков. - Когда производится замена насосного оборудования, оно интенсивно выделяет газ. Для исключения загазованности сначала оборудование помещают в мою установку, дегазируют, после чего отправляют в ремонт. В настоящий момент установка не только изготовлена, но уже активно используется в отделении хлорирования цеха №32".

Настоящий аншлаг был зафиксирован на направлении "Металловедение и термообработка". Невостребованными оказались секции "Экономика и управление предприятием" и "Повышение операционной эффективности производства".

Уровень конкурсных работ был настолько высок, что в восьми секциях жюри присвоило по четыре-пять призовых мест. Золота удостоились 12 участников, серебра - 15, бронзы - 18.

"Высокий уровень организации, интереснейшие доклады, талантливая молодёжь - вот мои впечатления от нынешней конференции", - подвел итога НТК председатель оргкомитета, директор по науке и технологии корпорации "ВСМПО-Ависма" Михаил Ледер.